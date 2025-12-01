Взрывы в Днепре прогремели 1 декабря около 10:15 во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Взрывы в Днепре 1 декабря: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Днепре, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога и призывали жителей города укрыться в убежищах.

— Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах, — написал Гайваненко.

Позже глава ОВА сообщил, что в результате взрывов в Днепре повреждены СТО и территория одного из местных предприятий.

На данный момент известно о трех погибших и восьми пострадавших.

Напомним, что утром 1 декабря враг с помощью дронов атаковал Николаев. В результате атаки Шахедов там загорелась крыша многоэтажки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 377 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

