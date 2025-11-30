У ніч проти неділі, 30 листопада, під час атаки на Вишгород у Київській області російські ударні безпілотники були споряджені касетними боєприпасами.

Про це повідомив керівник Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Вишгород атакували Шахеди з касетними боєприпасами

– Всі три Шахеди, які вчора атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами. Шахеди скинули їх на місто, а потім вдарили по будинках міста… коли три БпЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто та ще й касетами, мені сказати нічого, – написав він у Telegram.

У ДСНС повідомили, що у Вишгороді рятувальники провели унікальну операцію з розмінування після нічної атаки.

Один із російських дронів влучив у дах багатоповерхового будинку, але, на щастя, не здетонував.

На даху рятувальники виявили сам пошкоджений безпілотник, його бойову частину та 21 касетний боєприпас. Ще одну небезпечну касету знайшли у дворі житлового комплексу.

– Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент, – заявили в ДСНС.

Для знешкодження небезпечних елементів район навколо будинку огородили, мешканців верхніх поверхів евакуювали.

Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали одночасно дрони й багатофункціонального робота, зокрема і на даху будівлі.

Робот акуратно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальний контейнер, який згодом за допомогою крану перемістили до піротехнічного автомобіля.

Надалі боєприпаси знешкодили контрольованим підривом на спеціальному полігоні.

Нагадаємо, під час нічної атаки у Вишгороді виникли кілька пожеж. Зокрема зайнявся один із багатоповерхових будинків.

За даними ДСНС, загинула одна людина, ще 19 отримали поранення, серед постраждалих – четверо дітей.

