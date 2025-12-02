В ночь на 2 декабря (с 18:00 1 декабря) Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 2 декабря: что известно

По данным Воздушных сил, радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 62 ударных БпЛА Shahed, Гербера и других типов (пуски были из районов Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ); мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Донецка).

Более 35 из примененных дронов составляли Shahed.

Атаки отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 2 декабря силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 39 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других.

Поражение зафиксировано на Севере, Юге и Востоке Украины.

В то же время есть попадания 20 ударных БпЛА на восьми локациях.

Также известно о падении обломков в нескольких районах.

В частности, враг атаковал Одесскую область. Там поврежден энергетический объект. В результате атаки без света оказались более 30 тыс. семей региона.

Спасательные и коммунальные службы работают на местах поражений, ликвидируя последствия ночной атаки.

Как отметили в Воздушных силах, в данный момент атака продолжается. В воздушном пространстве Украины до сих пор находится несколько вражеских БпЛА.

