Ночью и утром 2 декабря в Украине и за ее пределами произошло несколько важных событий.

Стало известно о новых шагах в сфере оборонного сотрудничества, решении партнеров о предоставлении военной помощи, а также о международном визите президента Владимира Зеленского и первой леди.

Между тем украинское военное командование заявило о критическом значении роботизированных систем на поле боя, а СМИ сообщили о существенном сокращении Турцией импорта российской нефти.

Больше об этих и других ключевых событиях ночи – в обзоре на Фактах ICTV.

Украина приобретет истребители Rafale

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом и генеральным директором Dassault Aviation Эриком Трапье, во время которой обсудили возможность приобретения для Украины многоцелевых истребителей семейства Rafale.

Зеленский ознакомился с производственными мощностями компании и провел переговоры по:

перспективным направлениям сотрудничества,

техническим характеристикам самолетов,

возможностям локализации производства в Украине.

По словам президента, Украина сможет приобрести Rafale в рамках декларации, подписанной 17 ноября с Эммануэлем Макроном.

Италия одобрила 12-й пакет военной помощи Украине

Межведомственный указ о 12-м пакете военной помощи Украине вступил в силу после публикации в Официальном вестнике Италии.

Декрет предусматривает:

самые быстрые процедуры доставки оборудования,

бесплатную передачу транспортных средств, материалов и военной техники Украине,

секретный список вооружения, подготовленный Генштабом ВС Италии.

Документ подписали министр обороны Гвидо Крозетто, министр иностранных дел и министр экономики Италии.

Как и в предыдущих случаях, его содержание не обнародуется из соображений безопасности, однако, согласно указу, транспортные средства, материалы и оборудование «передаются получателю бесплатно».

Визит Зеленского в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с визитом в Ирландию.

Об этом сообщил премьер-министр Михал Мартин, заявив:

— Для нас большая честь приветствовать президента Зеленского и первую леди в Ирландии. Наша поддержка народа Украины, который отстаивает свою свободу и демократию, остается неизменной.

Ирландия подтвердила готовность и в дальнейшем оказывать гуманитарную и политическую помощь Украине.

Роботизированные комплексы — ключевой элемент войны будущего

Широкое применение ударных и разведывательных дронов существенно расширило опасную зону на линии фронта, поэтому наземные роботизированные комплексы все чаще становятся неотъемлемой частью современной тактики.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, из-за активной работы БПЛА эвакуация раненых значительно усложнилась, а противник все чаще сознательно бьет по стабилизационным пунктам, нарушая международное гуманитарное право.

— Как бы ни было трудно, Украина делает все возможное для сохранения жизни каждого воина. Эвакуация и оказание медицинской помощи остаются моим приоритетом, — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что в ответ на новые вызовы медицинские подразделения работают под землей, а транспортировка раненых с передовой все чаще осуществляется именно с помощью наземных роботизированных систем.

Такие комплексы позволяют уменьшить риски для военных медиков и обеспечить более быструю и безопасную эвакуацию под огнем врага.

Турция сократила импорт российской нефти

В ноябре Турция существенно сократила закупки российской нефти марки Urals. Падение импорта связано как с усилением западных санкций против российских энергокомпаний, так и с переходом турецких нефтеперерабатывающих заводов на альтернативные сорта сырья.

Как сообщает Reuters, с 2022 года Турция была среди крупнейших покупателей российской нефти после того, как большинство стран ЕС отказались от ее закупок.

Теперь она занимает второе место среди морских импортеров Urals после Индии.

В ноябре поставки нефти Urals в Турцию сократились примерно на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем, остановившись на уровне около 200 тыс. баррелей в сутки.

На снижение импорта повлияли:

санкции США против компаний Лукойл и Роснефть, которые сузили круг доступных поставщиков;

стремление Турции диверсифицировать источники сырья накануне вступления в силу запрета ЕС на топливо из российской нефти, который вступает в силу в конце января 2026 года.

Аналитики отмечают, что тенденция к сокращению закупок может сохраняться и в дальнейшем, ведь турецкие НПЗ постепенно перенастраивают технологические процессы под другие виды нефти.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 378-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

