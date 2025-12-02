Уночі проти 2 грудня (з 18:00 1 грудня) Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 2 грудня: що відомо

За даними Повітряних сил, радіотехнічні війська виявили та супроводили 62 ударні БпЛА Shahed, Гербера та інших типів (пуски були з районів Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ); мису Чауда (тимчасово окупований Крим) та Донецька).

Зараз дивляться

Понад 35 із застосованих дронів становили Shahed.

Атаки відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 2 грудня силами протиповітряної оборони збито або приглушено 39 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших.

Ураження зафіксовано на Півночі, Півдні та Сході України.

Водночас є влучання 20 ударних БпЛА на восьми локаціях.

Також відомо про падіння уламків у кількох районах.

Зокрема, ворог атакував Одеську область. Там пошкоджено енергетичний об’єкт. Унаслідок атаки без світла опинилися понад 30 тис. родин регіону.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях уражень, ліквідовуючи наслідки нічної атаки.

Як зазначили у Повітряних силах, наразі атака триває. У повітряному просторі України досі перебуває кілька ворожих БпЛА.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.