У Львові 3 грудня на перехресті вулиць Єфремова та Японська під час виконання службових обов’язків був смертельно поранений військовослужбовець Галицько-Франківського РТЦК та СП Юрій Бондаренко.

У Львові смертельно поранили представника ТЦК

Правоохоронці затримали ймовірного нападника, повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

– Під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки обліково-реєстраційних документів 30-річний мешканець Львова наніс військовослужбовцю ножове поранення. Після цього останній застосував газовий балончик у бік військовослужбовців та зник із місця події, — йдеться у повідомленні.

На Facebook-сторінці Оперативного командування Захід зазначили, що чоловік відмовився представитися та не пред’явив документи.

Зараз дивляться

– Поводився зухвало та провокативно, а також не реагував на законні вимоги правоохоронців. Дії групи були зафіксовані на відеореєстратори, здійснювалися у межах службових повноважень і в супроводі правоохоронців, – додали в ОК Захід.

Що відомо про Юрія Бондаренка

Поранений військовослужбовець Юрій Бондаренко був ветераном, який брав участь у бойових діях в АТО.

Як повідомила поліція, йому було 37 років, він львів’янин.

Військовослужбовця госпіталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля медиків, він помер уранці 4 грудня.

За даними прокуратури, 30-річного чоловіка, підозрюваного у нападі, затримали, а на місці події вилучили ніж, яким було завдано поранення.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури Львова розпочато кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 ККУ).

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.