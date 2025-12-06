Российские войска снова нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК в разных областях Украины.

Удар по теплоэлектростанциям ДТЭК 6 декабря

В компании сообщают, что в результате обстрелов серьезно повреждена часть энергооборудования, и продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Это уже шестая атака на объекты компании за последние два месяца.

В целом же, с начала полномасштабной войны теплоэлектростанции ДТЭК подвергались ударам более 210 раз.

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря российские войска совершили масштабный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре, нацелившись на объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Из-за последствий российского комбинированного удара отключение потребителей зафиксировано в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

