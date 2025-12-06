Россия запустила по Украине 51 ракету и 653 дрона: как сработала ПВО
Ночью против 6 декабря (с 18:00 5 декабря) Россия осуществила самую масштабную за последнее время комбинированную атаку на Украину, выпустив ракеты различных типов и беспрецедентное количество ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 6 декабря: что известно
По данным ведомства, радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 704 воздушные цели, среди которых 51 ракета и 653 ударных БПЛА различных типов.
Пуски осуществлялись с территорий Брянской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей РФ, Краснодарского края, акватории Черного моря, а также из временно оккупированного Крыма.
Среди выпущенных средств поражения:
- 653 ударных БПЛА Shahed, Гербера и других типов (более 300 — Shahed);
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 Кинжал;
- 34 крылатые ракеты типов Х-101/ Искандер-К/Калибр;
- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23.
Атаку отражали подразделения ПВО, РЭБ, мобильные огневые группы и авиация Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:00 6 декабря силами ПВО сбито или подавлено 615 воздушных целей, среди которых:
- 585 ударных БПЛА;
- 29 крылатых ракет;
- 1 баллистическая ракета.
Вместе с тем зафиксировано попадание ракет и 60 дронов-камикадзе в 29 локациях по территории Украины.
В нескольких местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.
Как отметили в Воздушных силах, атака продолжалась и на момент утренней сводки — в небе оставались несколько вражеских БПЛА.
Во время атаки особенно пострадала Киевская область.
Взрывы раздавались в разных районах, силы ПВО сбивали дроны и ракеты.
По информации Киевской ОГА и ГСЧС, под вражеской атакой находились Фастовский, Бучанский и Вышгородский районы.
В частности, во время взрывов в Фастове были повреждены железнодорожный вокзал и моторно-вагонное депо, возникли масштабные пожары.
Кроме того, пострадал мужчина 1983 года рождения — у него рваная рана ноги.