Російські війська знову завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК у різних областях України.

Удар по теплоелектростанціях ДТЕК 6 грудня

У компанії повідомляють, що внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено частину енергообладнання, і тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Це вже шоста атака на об’єкти компанії за останні два місяці.

Загалом же, від початку повномасштабної війни теплоелектростанції ДТЕК піддавалися ударам понад 210 разів.

Нагадаємо, у ніч із 5 на 6 грудня російські війська з дійснили масштабний ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі, націлившись на об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Через наслідки російського комбінованого удару відключення споживачів зафіксовано в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

