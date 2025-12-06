Станом на ранок 6 грудня частина областей лишається без електропостачання, після нічного російського удару.

Про це повідомляють у Міністерстві енергетики.

РФ атакувала енерго систему: ситуація в областях

Так у ніч із 5 на 6 грудня російські війська здійснили масштабний ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі, націлившись на об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Через наслідки атаки зранку зафіксовані відключення споживачів в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Там, де це дозволяє оперативна ситуація, енергетичні бригади вже виконують аварійно-відновлювальні роботи.

Фахівці наголошують, що докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Сьогодні в усіх регіонах країни діють графіки погодинних відключень.

Також по всій Україні залишаються чинними обмеження потужності для бізнесу та промислових підприємств.

Актуальні графіки доступні на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, зазначили в Міненерго.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 382-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

