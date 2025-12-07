Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области 7 декабря.

Об этом сообщил Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

Плотина Печенежского водохранилища – взрывы 7 декабря

Взрывы в Печенежской общине, на плотине Печенежского водохранилища, произошли сегодня, 7 декабря.

Сейчас смотрят

По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено.

Гусаров призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими объявлениями.

Что известно о Печенежском водохранилище

Печенежское водохранилище на реке Северский Донец в Харьковской области было создано в 1958–1962 годах с целью обеспечения города Харькова и окружающих населенных пунктов питьевой водой.

Его зеркальная площадь составляет около 86 км², объем воды — примерно 383 млн м³, а средняя глубина — 4,4 м.

Водохранилище имеет большое значение для региональной водоснабжающей системы, обеспечивая не только питьевую воду, но и потребности промышленности и сельского хозяйства.

Кроме того, оно является важным природным и рекреационным объектом: окружающие леса и побережье привлекают отдыхающих, рыбаков и туристов.

Печенежское водохранилище также играет роль в поддержании экологического баланса региона, хотя в некоторых местах фиксируются превышения допустимых уровней загрязнения, что требует мониторинга и мер по защите водных ресурсов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 383 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.