Россия нанесла удар по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине
Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области 7 декабря.
Об этом сообщил Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.
Плотина Печенежского водохранилища – взрывы 7 декабря
Взрывы в Печенежской общине, на плотине Печенежского водохранилища, произошли сегодня, 7 декабря.
По состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено.
Гусаров призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими объявлениями.
Что известно о Печенежском водохранилище
Печенежское водохранилище на реке Северский Донец в Харьковской области было создано в 1958–1962 годах с целью обеспечения города Харькова и окружающих населенных пунктов питьевой водой.
Его зеркальная площадь составляет около 86 км², объем воды — примерно 383 млн м³, а средняя глубина — 4,4 м.
Водохранилище имеет большое значение для региональной водоснабжающей системы, обеспечивая не только питьевую воду, но и потребности промышленности и сельского хозяйства.
Кроме того, оно является важным природным и рекреационным объектом: окружающие леса и побережье привлекают отдыхающих, рыбаков и туристов.
Печенежское водохранилище также играет роль в поддержании экологического баланса региона, хотя в некоторых местах фиксируются превышения допустимых уровней загрязнения, что требует мониторинга и мер по защите водных ресурсов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 383 сутки.
