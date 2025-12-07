Російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

Гребля Печенізького водосховища – вибухи 7 грудня

Вибухи в Печенізькій громаді, греблі Печенізького водосховища, сталися сьогодні, 7 грудня.

Зараз дивляться

Станом на 12 годину 7 грудня 2025 року рух по дорожньому полотну Печенізької греблі припинено.

Гусаров закликав зберігати спокій та слідкувати за подальшими оголошеннями.

Що відомо про Печенізьке водосховище

Печенізьке водосховище на річці Сіверський Донець у Харківській області було створене у 1958–1962 роках з метою забезпечення міста Харкова та навколишніх населених пунктів питною водою.

Його дзеркальна площа становить близько 86 км², об’єм води — приблизно 383 млн м³, а середня глибина — 4,4 м.

Водосховище має велике значення для регіональної водопостачальної системи, забезпечуючи не лише питну воду, а й потреби промисловості та сільського господарства.

Крім того, воно є важливим природним та рекреаційним об’єктом: навколишні ліси та узбережжя приваблюють відпочивальників, рибалок і туристів.

Печенізьке водосховище також відіграє роль у підтриманні екологічного балансу регіону, хоча у деяких місцях фіксуються перевищення допустимих рівнів забруднення, що потребує моніторингу та заходів із захисту водних ресурсів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 383-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.