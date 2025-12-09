Мост Метро в Киеве частично перекрыт: что произошло и как проехать
Утром 9 декабря движение на мосту Метро в Киеве возможно только по одной полосе в обоих направлениях из-за дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 09:42. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Мост Метро в Киеве перекрыт 9 декабря: что известно
Движение транспорта в обоих направлениях от моста Метро перекрыли утром 9 декабря из-за ДТП на Броварском проспекте.
Авария, отмечают в столичной полиции, произошла сегодня около 07:20.
По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником.
На данный момент известно о пяти пострадавших в результате ДТП в Киеве на Броварском проспекте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, экипажи патрульной полиции и врачи.
Механизм и обстоятельства сегодняшнего ДТП в Киеве еще выясняются.
В 09:42 движение на мосту Метро в Киеве удалось частично восстановить.
Сейчас патрульные регулируют дорожное движение, направляя водителей объезжать ДТП по одной полосе в обоих направлениях.
Источник: Полиция Киева, Патрульная полиция Киева
Фото: Полиция Киева