Утром 9 декабря движение на мосту Метро в Киеве возможно только по одной полосе в обоих направлениях из-за дорожно-транспортного происшествия.

Обновлено в 09:42. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Мост Метро в Киеве перекрыт 9 декабря: что известно

Движение транспорта в обоих направлениях от моста Метро перекрыли утром 9 декабря из-за ДТП на Броварском проспекте.

Авария, отмечают в столичной полиции, произошла сегодня около 07:20.

По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником.

На данный момент известно о пяти пострадавших в результате ДТП в Киеве на Броварском проспекте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, экипажи патрульной полиции и врачи.

Механизм и обстоятельства сегодняшнего ДТП в Киеве еще выясняются.

В 09:42 движение на мосту Метро в Киеве удалось частично восстановить.

Сейчас патрульные регулируют дорожное движение, направляя водителей объезжать ДТП по одной полосе в обоих направлениях.

