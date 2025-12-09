Уранці 9 грудня в обох напрямках від мосту Метро в Києві перекрито рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили в поліції Києва.

Міст Метро в Києві перекрито 9 грудня: що відомо

Рух транспорту в обох напрямках від мосту Метро перекрито 9 грудня через ДТП на Броварському проспекті.

Аварія, зазначають у поліції, сталася сьогодні близько 07:20.

За попередньою інформацією, водій Audi не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із відбійником.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих унаслідок ДТП в Києві на Броварському проспекті.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, екіпажі патрульної поліції та лікарі.

Механізм та обставини сьогоднішньої ДТП у Києві ще з’ясовують.

Коли буде відновлено рух на мосту Метро, поки невідомо.

