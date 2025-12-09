Вчера вечером россияне атаковали критическую инфраструктуру в Сумах и гражданское население в Херсоне.

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Брюссель сделал ряд заявлений о мирном плане и заинтересованности Китая в завершении российско-украинской войны.

Главные события ночи

Заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китаю невыгодна Россия, которая проигрывает в войне. Поэтому Пекин отнюдь не заинтересован в завершении российско-украинской войны.

Также Зеленский заявил, что проект мирного плана из 20 пунктов доработают совместно с европейскими лидерами и вечером во вторник, 9 декабря, отправят в Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет закончить войну России против Украины. Однако у Трампа свое видение мирного соглашения, которое отличается от украинского.

Увеличилось количество погибших после атаки в Тернополе

Полиция в Тернопольской области сообщила, что обнаружены тела двух погибших людей, которые считались без вести пропавшими после российского удара 19 ноября.

По состоянию на 8 декабря в результате ракетного удара по Тернополю погибли 38 человек, среди них — 8 детей. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.

Взрыв в Херсоне

Вчера, 8 декабря, около 23:00 российские военные атаковали дроном мужчину в Днепровском районе Херсона. У 62-летнего херсонца взрывная травма и осколочное ранение ноги.

Пострадавший госпитализирован в среднем состоянии тяжести.

Взрывы в Сумах 8 декабря

Поздно вечером 8 декабря россияне атаковали Сумы дронами. Враг целился по объектам энергетической инфраструктуры, заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, всего за полчаса россияне направили по городу более десятка ударных дронов. Информация о пострадавших уточняется. Из-за вражеского удара в Сумах отсутствует электроснабжение — часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках питания.

В частности, горводоканал перешел на резервное питание, а учреждения здравоохранения работают на генераторах.

ВСУ частично отошли под Мирноградом

ВСУ частично отошли от Мирнограда Покровского района Донецкой области, чтобы сохранить личный состав, информирует 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

Ситуация в районе Мирнограда остается напряженной. Несмотря на это, воины 7 корпуса ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и удерживают определенные рубежи.

Сообщается, что россияне активно обстреливают Мирноград управляемыми авиабомбами.

Взрыв в Чебоксарах РФ

Ночью 9 декабря прогремели взрывы в Чебоксарах Чувашской Республики РФ. В соцсетях местные жители опубликовали видео взрывов и работы российской ПВО. Предварительно, есть попадание по заводу «Энергозапчасть», который является частью военно-промышленного комплекса РФ.

В результате взрывов в Чебоксарах поврежден жилой дом. Там выбиты окна и балконные рамы. Сообщается о раненых.

Международный суд ООН принял иск России против Украины

Международный суд ООН принял встречный иск России против Украины по делу о нарушении Конвенции о геноциде.

Ходатайство Украины об отклонении российского иска суд отклонил. Международный суд ООН определил, что иск Российской Федерации подсуден его юрисдикции и тесно связан с предметом иска от Украины.

Теперь Украина должна подать свой ответ на встречный иск России до 7 декабря 2026 года. В то же время Россия получит время до 7 декабря 2027 года для ответа на украинские аргументы.

Напомним, что Украина подала иск, обвиняя Россию в злоупотреблении термином геноцид.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 385-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

