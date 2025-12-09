В Одессе произошла смертельная стрельба на Фонтанской дороге вечером во вторник, 9 декабря. На месте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Стрельба в Одессе: что известно о смерти мужчины

О звуках стрельбы в Одессе и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями полицейским сегодня, 9 декабря, около 18:00 часов сообщили очевидцы.

Сейчас смотрят

По информации правоохранителей, к сожалению, пострадавший умер на месте происшествия.

Сейчас на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

По информации правоохранителей, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо.

Кроме этого, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. В Национальной полиции обещают обнародовать все важные детали обществу вскоре.

Фото : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.