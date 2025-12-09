В Одессе произошла стрельба на Фонтанской дороге: погиб мужчина
В Одессе произошла смертельная стрельба на Фонтанской дороге вечером во вторник, 9 декабря. На месте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Стрельба в Одессе: что известно о смерти мужчины
О звуках стрельбы в Одессе и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями полицейским сегодня, 9 декабря, около 18:00 часов сообщили очевидцы.
По информации правоохранителей, к сожалению, пострадавший умер на месте происшествия.
Сейчас на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
По информации правоохранителей, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо.
Кроме этого, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. В Национальной полиции обещают обнародовать все важные детали обществу вскоре.