В Одесі відбулася смертельна стрілянина на Фонтанській дорозі ввечері у вівторок, 9 грудня. На місці виявлено тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Стрілянина в Одесі: що відомо про смерть чоловіка

Про звуки стрілянини в Одесі та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським сьогодні, 9 грудня, близько 18:00 години повідомили очевидці.

За інформацією правоохоронців, на жаль, потерпілий загинув на місці події.

Наразі на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

За інформацією правоохоронців, наразі встановлюються всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу.

Крім цього, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У Національній поліції обіцяють оприлюднити всі важливі деталі суспільству згодом.

Фото : Нацполіція

