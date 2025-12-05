В декабре этого года в районе села Свято-Покровское Северской городской громады (Донецкая область) россияне расстреляли украинского военнослужащего, который пытался сдаться в плен.

Об этом сообщает Донецкая обласная прокуратура.

Россиянин расстрелял военнослужащего ВСУ во время сдачи в плен

Во время зачистки частного сектора российские оккупанты обнаружили в полуразрушенном доме украинского защитника.

Когда боец вышел с поднятыми руками, демонстрируя готовность сдаться, враг открыл огонь.

Раненый военнослужащий попытался спрятаться, однако россиянин добил его выстрелом из автомата.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и идентификации виновного военнослужащего РФ.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и считается тяжким международным преступлением.

Российские войска систематически нарушают международное гуманитарное право, применяя насилие против украинских военнопленных.

Подобные действия фиксируются украинской стороной и международными организациями для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 19 ноября в Покровском районе Донецкой области захватчики расстреляли пятерых украинских военнопленных.

Они были обезоружены и лежали на земле лицом вниз, когда один из оккупантов открыл огонь, что привело к гибели военнопленных.

Фото: Донецкяа областная прокуратура

