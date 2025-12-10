В Сумах мужчина стрелял из ружья из окна квартиры: пострадали шестеро детей
- В Сумах задержали мужчину, который стрелял из охотничьего ружья из окна квартиры по подросткам.
- Жизни детей ничего не угрожает, а мужчину задержали.
- Полиция открыла уголовное производство - покушение на умышленное убийство двух и более малолетних лиц.
В Сумах шестеро детей получили ранения из-за безответственного обращения с оружием 60-летнего мужчины.
Об этом сообщает полиция Сумщины, областная прокуратура и руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.
Стрельба в Сумах
По данным прокуратуры, 9 декабря из окна многоэтажки в Сумах мужчина выстрелил из огнестрельного охотничьего ружья. В результате инцидента телесные повреждения получили четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. К счастью, их жизни ничего не угрожает.
В то же время глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что раненых детей шестеро.
Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и установили квартиру, из которой могли стрелять. В дальнейшем правоохранители провели поквартирный обход, опросили свидетелей, и в результате осмотра квартиры 60-летнего мужчины обнаружили гладкоствольное охотничье ружье и стреляную гильзу.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на убийство детей из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Полиция и прокуратура устанавливают мотивы и полные обстоятельства стрельбы.