У Сумах шестеро дітей дістали поранення через безвідповідальне поводження зі зброєю 60-річного чоловіка.

Про це повідомляє поліція Сумщини, обласна прокуратура та керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Стрілянина у Сумах

За даними прокуратури, 9 грудня з вікна багатоповерхівки у Сумах чоловік вистрілив із вогнепальної мисливської рушниці. Унаслідок інциденту тілесні ушкодження дістали четверо дітей віком від 13 до 16 років. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

Зараз дивляться

Водночас голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що поранених дітей шестеро.

Поліціянти оперативно прибули на місце події та встановили квартиру, з якої могли стріляти. Надалі правоохоронці провели поквартирний обхід, опитали свідків, і в результаті огляду помешкання 60-річного чоловіка виявили гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство дітей з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 15/п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Поліція та прокуратура встановлюють мотиви та повні обставини стрілянини.

24 листопада у львівській школі №13 сталася стрілянина. Конфлікт спочатку виник між батьками учнів під час зустрічі в кабінеті директора, а потім вже на дворі завершився застосуванням зброї.

Відомо, що сталася суперечка між двома батьками. Під час сутички один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і вистрілив чотири рази. Кулі влучили в іншого батька — він отримав поранення в живіт та ногу. Учні та працівники школи не постраждали.

Фото: Поліція Сумщини

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.