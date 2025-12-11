РФ атаковала Украину 151 дроном и тремя баллистическими Искандерами – ВС
В ночь на 11 декабря (с 19:00 10 декабря) Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты наземного базирования.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 11 декабря: что известно
По данным Воздушных сил, радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 154 средств воздушного нападения, среди которых:
- 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков – Курская область, РФ);
- 151 ударный БПЛА типа Shahed и Гербера (около 120 из них – Shahed) из направлений Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, а также Гвардейское и мыс Чауда – ТОТ АР Крым.
Основной удар был направлен на Кременчугский район Полтавской области. Также под атаками оказались Одесская область и прифронтовые территории.
Силы обороны Украины отражали нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильных огневых групп.
По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 85 воздушных целей:
- 83 вражеских БПЛА типа Shahed и Гербера;
- две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
При этом зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты по 34 локациям.
Последствия атак в настоящее время ликвидируют спасательные и коммунальные службы, продолжается оценка повреждений критической инфраструктуры.