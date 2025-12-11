В ночь на 11 декабря (с 19:00 10 декабря) Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты наземного базирования.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 11 декабря: что известно

По данным Воздушных сил, радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 154 средств воздушного нападения, среди которых:

3 баллистические ракеты Искандер-М

151 ударный БПЛА типа Shahed

Основной удар был направлен на Кременчугский район Полтавской области. Также под атаками оказались Одесская область и прифронтовые территории.

Силы обороны Украины отражали нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильных огневых групп.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 85 воздушных целей:

83 вражеских БПЛА типа Shahed и Гербера;

две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

При этом зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты по 34 локациям.

Последствия атак в настоящее время ликвидируют спасательные и коммунальные службы, продолжается оценка повреждений критической инфраструктуры.

