У ніч проти 11 грудня (з 19:00 10 грудня) Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети наземного базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 11 грудня: що відомо

За даними Повітряних сил, радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:

3 балістичні ракети Іскандер-М

151 ударний БпЛА типу Shahed

Основний удар був спрямований на Кременчуцький район Полтавської області. Також під атаками опинилися Одещина та прифронтові території.

Сили оборони України відбивали напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільних вогневих груп.

Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 85 повітряних цілей:

83 ворожих БпЛА типу Shahed та Гербера;

дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

При цьому зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети на 34 локаціях.

Наслідки атак наразі ліквідовують рятувальні та комунальні служби, триває оцінка пошкоджень критичної інфраструктури.

