Ночью 11 декабря российские войска атаковали Украину дронами и ракетами.

Звучали, в частности, взрывы в Кременчуге Полтавской области и Одессе.

Украина тем временем передала США ответ на мирный план, а Дания назвала Соединенные Штаты потенциальной угрозой.

Также ряд заявлений сделал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, стало известно об обновлении для военнообязанных.

Подробнее об этих и других ключевых событиях ночи – в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Кременчуге Полтавской области

Взрывы в Кременчуге Полтавской области прогремели ночью 11 декабря.

Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о движении групп беспилотников к городу.

Была информация и о движении скоростной цели.

Как сообщил утром глава областной военной администрации Владимир Когут, ночью россияне атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе.

Несмотря на то, что значительное количество целей было сбито, из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах вспыхнули пожары.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Украина передала США свой ответ на мирный план

Украина предоставила администрации Дональда Трампа ответ на последнюю редакцию американского мирного плана.

Корреспондент Axios Барак Рави сообщил, что документ был передан 10 декабря.

Каково именно содержание ответа и реакция США — пока не уточняется.

Bloomberg также подтвердил факт передачи ответа, не раскрывая деталей.

Зеленский ожидает предложений по выборам во время военного положения

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на позицию Верховной Рады по проведению выборов в период военного положения.

По его словам, партнеры, в частности в Вашингтоне, поднимают этот вопрос, и Украина должна дать четкие юридические ответы, чтобы избежать манипуляций.

Президент подчеркнул, что любые спекуляции относительно выборов в военное время являются нежелательными, а политические и юридические аспекты должны быть урегулированы на законодательном уровне.

Зеленский сообщил об усилении боевой авиации

В вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что Украина получила новое усиление боевой авиации. Детали пока не разглашаются из соображений безопасности.

Заявление прозвучало накануне заседания Коалиции желающих, объединяющей более 30 государств, которые поддерживают Украину и гарантируют выполнение будущего мирного соглашения.

Президент также сообщил о подготовке новых санкций ЕС против РФ, которые коснутся теневого флота российских танкеров и инфраструктуры транспортировки нефти.

Украина тоже готовит собственный санкционный пакет против танкерного флота РФ.

Кроме того, ожидаются новые меры против российских пропагандистов.

Дания рассматривает США как потенциальную угрозу безопасности

Разведывательная служба Дании (DDIS) обнародовала ежегодную оценку рисков, в которой впервые назвала США потенциальной угрозой.

Как пишет Bloomberg, в отчете отмечается, что Вашингтон все чаще ставит собственные интересы выше интересов партнеров и использует свою экономическую и технологическую силу как инструмент давления — даже против союзников.

DDIS также напоминает о предыдущих заявлениях Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией, что вызвало дипломатическую напряженность между США и Данией.

В документе отмечается, что общий уровень угроз для Дании вырос, а неопределенность роли США как гаранта безопасности Европы может усилить гибридное давление со стороны РФ.

Резерв+: электронный военно-учетный документ становится основным

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабмин полностью переходит на электронные военно-учетные документы.

Отныне документы для призывников, военнообязанных и резервистов создаются исключительно в электронном виде, а резерв ID становится основным документом.

Его можно получить в приложении Резерв+.

Бумажные копии остаются доступными — PDF можно самостоятельно распечатать или получить в ТЦК.

Свириденко отметила, что цифровизация уменьшит риски подделок и упростит учет. Для этого обновлены постановления №1487 и №559.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 387-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

