Россия нанесла очередной циничный удар по Сумщине, сбросив авиабомбу на магазин.

Удар РФ по Сумщине: что известно

Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, в Великописаревской общине россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин. Удар пришелся как раз в тот момент, когда внутри были люди.

К сожалению, погибли двое людей: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов. Еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.

В результате удара РФ также пострадали два человека. Одну женщину с ранениями доставили в больницу – медики оказывают ей необходимую помощь.

— Враг сознательно бьет по тому, что должно быть безопасным для жизни. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял близких, – написал Олег Григоров в Telegram.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

К слову, ранее в Сумской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль, который развозил хлеб местным жителям. В результате атаки погиб человек, ранены еще три человека.

Фото: Олег Григоров

