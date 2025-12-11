РФ сбросила авиабомбу на магазин в Сумской области: есть погибшие и раненые
- Россия ударила по магазину в Великописаревской общине, когда внутри находились люди.
- В результате обстрела РФ погибли двое человек: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов.
- Еще одна продавщица, которая находилась в магазине, чудом выжила.
Россия нанесла очередной циничный удар по Сумщине, сбросив авиабомбу на магазин.
Удар РФ по Сумщине: что известно
Как сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, в Великописаревской общине россияне сбросили управляемую авиабомбу на магазин. Удар пришелся как раз в тот момент, когда внутри были люди.
К сожалению, погибли двое людей: продавщица и местная жительница. Их тела деблокировали из-под завалов. Еще одна продавщица, которая была в магазине, чудом выжила.
В результате удара РФ также пострадали два человека. Одну женщину с ранениями доставили в больницу – медики оказывают ей необходимую помощь.
— Враг сознательно бьет по тому, что должно быть безопасным для жизни. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял близких, – написал Олег Григоров в Telegram.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
К слову, ранее в Сумской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль, который развозил хлеб местным жителям. В результате атаки погиб человек, ранены еще три человека.
Фото: Олег Григоров