РФ скинула авіабомбу на магазин на Сумщині: є загиблі та поранені
- Росія вдарила по магазину у Великописарівській громаді, коли всередині знаходились люди.
- Внасдіок обстрілу РФ загинули двоє осіб: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів.
- Ще одна продавчиня, яка знаходилась у магазині, дивом вижила.
Росія здійснила черговий цинічний удар по Сумщині, скинувши авіабомбу на магазин.
Удар РФ по Сумщині: що відомо
Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, у Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди.
На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.
Внаслідок удару РФ також постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.
– Ворог свідомо б’є по тому, що мало би бути безпечним для життя. Щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив близьких, – написав Олег Григоров у Telegram.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
До речі, раніше у Сумській області російський дрон атакував цивільну автівку, яка розвозила хліб місцевим жителям. Внаслідок атаки загинула людина, поранені ще троє осіб.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 387-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Григоров