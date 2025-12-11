Росія здійснила черговий цинічний удар по Сумщині, скинувши авіабомбу на магазин.

Удар РФ по Сумщині: що відомо

Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, у Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди.

На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

Внаслідок удару РФ також постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.

– Ворог свідомо б’є по тому, що мало би бути безпечним для життя. Щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив близьких, – написав Олег Григоров у Telegram.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

До речі, раніше у Сумській області російський дрон атакував цивільну автівку, яка розвозила хліб місцевим жителям. Внаслідок атаки загинула людина, поранені ще троє осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 387-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Григоров

