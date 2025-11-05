У Сумській області російський дрон атакував цивільну автівку, яка розвозила хліб місцевим жителям. Внаслідок атаки загинула людина, поранені ще троє осіб.

Атака дрона на авто, яке перевозило хліб на Сумщині

Як повідомила Прокуратура Сумщини, 5 листопада 2025 року близько 15:30 у Середино-Будській громаді Шосткинського району російські окупанти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню.

Унаслідок ворожої атаки загинув 34-річний водій зазначеного автомобіля, ще троє цивільних людей дістали поранення.

У прокуратурі наголосили, що російська армія на Сумщині застосувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

Після атаки ворожого безпілотника розпочалося досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

