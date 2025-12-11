Вибухи у Дарницькому районі Києва, які пролунали вдень 11 грудня, розслідують як теракт.

Вибухи у Дарницькому районі Києва: що відомо

Слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів у Дарницькому районі Києва.

Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався на вулиці Ревуцького. Місцеві мешканці повідомляли про декілька вибухів. Медіа писали, що, попередньо, підірвались двоє людей.

– Як повідомили джерела, надзвичайна подія сталася на вулиці Ревуцького, пролунали декілька вибухів. Зараз на місці події працюють усі служби, – пише РБК-Україна.

До речі, 28 жовтня у Хмельницькому пролунав вибух, у результаті якого обвалилися три поверхи житлового будинку.

Повідомлялось, що постраждали 5 людей, зокрема 1 дитина. Також були частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

Джерело : Прокуратура Києва

