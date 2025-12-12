Днем 12 декабря прогремел взрыв в Одессе.

Об этом сообщают местные жители в Telegram

Взрыв в Одессе сегодня, 12 декабря: что известно

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне запустили баллистику с юга курсом на Черноморск.

На данный момент не сообщается о возможных последствиях взрыва в Одессе.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.