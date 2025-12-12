Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
В Одессе слышен взрыв: военные предупреждали о баллистике с юга
Днем 12 декабря прогремел взрыв в Одессе.
Об этом сообщают местные жители в Telegram
Взрыв в Одессе сегодня, 12 декабря: что известно
По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне запустили баллистику с юга курсом на Черноморск.
На данный момент не сообщается о возможных последствиях взрыва в Одессе.
Сейчас смотрят
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.