12 грудня пролунав вибух в Одесі.

Вибух в Одесі сьогодні, 12 грудня: що відомо

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили балістику з півдня курсом на Чорноморськ.

Наразі не повідомляється про можливі наслідки вибуху в Одесі.

