В Одесі чути вибух: військові попереджали про балістику з півдня
Вдень 12 грудня пролунав вибух в Одесі.
Вибух в Одесі сьогодні, 12 грудня: що відомо
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили балістику з півдня курсом на Чорноморськ.
Наразі не повідомляється про можливі наслідки вибуху в Одесі.
