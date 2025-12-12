Атака на Одессу: пострадала инфраструктура, часть города без света и воды
В ночь на 12 декабря враг в очередной раз атаковал Одессу.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Атака на Одессу 12 декабря: что известно
В течение ночи 12 декабря Воздушные силы сообщали о движении ударных БПЛА в направлении Одессы.
Утром глава ОГА сообщил, что враг снова атаковал инфраструктуру города.
В результате атаки на Одессу 12 декабря в части города пропало электричество и водоснабжение.
Критическая инфраструктура работает от генераторов.
Кроме того, повреждены жилой дом, объекты гражданской инфраструктуры, складские помещения, административное здание и гараж.
На месте вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
На месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Кипер