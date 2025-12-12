В ночь на 12 декабря враг в очередной раз атаковал Одессу.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Атака на Одессу 12 декабря: что известно

В течение ночи 12 декабря Воздушные силы сообщали о движении ударных БПЛА в направлении Одессы.

Сейчас смотрят

Утром глава ОГА сообщил, что враг снова атаковал инфраструктуру города.

В результате атаки на Одессу 12 декабря в части города пропало электричество и водоснабжение.

Критическая инфраструктура работает от генераторов.

Кроме того, повреждены жилой дом, объекты гражданской инфраструктуры, складские помещения, административное здание и гараж.

На месте вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

На месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.