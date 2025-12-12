Вибух на Одещині повторно пролунав ввечері п’ятниці, 12 грудня. Росіяни атакували портову інфраструктуру, пошкоджена техніка ДСНС.

Про це повідомили глава Одеської ОВА Олег Купер та ДСНС України.

Вибух на Одещині 12 грудня: що відомо

– Одещина: сьогодні під час ліквідації наслідків російської атаки окупанти підступно завдали повторного удару. На щастя, у момент ураження вогнеборці перебували в укритті. Пошкоджена пожежна техніка підрозділу ДСНС, – йдеться у повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Олег Купер підтвердив, що вибухи на Одещині стали наслідком ворожої атаки.

За його інформацією, попри роботу сил ППО, зазнав пошкоджень об’єкт портової інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку рятувальники його оперативно ліквідували.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вдень 12 грудня в Одесі та Чорноморську пролунали вибухи. Згодом стало відомо про ураження цивільного судна.

Вночі 12 грудня російські окупанти знову здійснили атаку на Одесу за допомогою ударних дронів. Метою ворога була критична інфраструктура міста.

Унаслідок цієї атаки частина Одеси залишилася без електроенергії та водопостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 388-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

