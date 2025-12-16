В Украине прекратили деятельность транснациональной сети мошеннических call-центров, которые работали в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске и нанесли ущерб гражданам Европейского Союза более чем на 50 миллионов гривен.

Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.

Злоумышленники применяли схемы вишинга и другие методы телефонного и онлайн-мошенничества.

Сейчас смотрят

Раскрыта масштабная схема мошеннических call-центров

Масштабную международную спецоперацию под названием Connect Украина провела совместно с правоохранительными органами стран ЕС.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора во взаимодействии с правоохранителями Латвии, Литвы и Чехии были проведены скоординированные мероприятия, в результате которых ликвидирована разветвленная сеть мошеннических call-центров, действовавших на территории Украины и системно обманывавших граждан европейских государств.

Как установило следствие, участники преступной схемы вербовали граждан стран ЕС и привлекали их к работе в колл-центрах, расположенных в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске.

Для обмана использовали вишинг, спуфинг, замену телефонных номеров, вымышленные легенды от имени банков и правоохранительных органов.

Потерпевших заставляли переводить средства на безопасные счета, в криптовалюту или устанавливать программное обеспечение для удаленного доступа.

Наказание для злоумышленников

В рамках спецоперации в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях правоохранители провели более 70 обысков. По их результатам 11 лицам доложено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 и ч. 4, 5 ст. 190 УК.

Также задержаны шесть иностранцев, которых разыскивали правоохранительные органы стран ЕС для последующей экстрадиции.

В ходе следственных действий изъято более 200 единиц компьютерной и серверной техники, мобильные телефоны, носители информации, документация и автомобили премиум-класса.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере 50 эпизодов мошенничества, в результате которых 47 гражданам ЕС нанесен ущерб на сумму более 50 млн грн.

Спецоперацию реализовали в рамках работы совместной следственной группы и международных соглашений о правовой помощи. В Генпрокуратуре отметили, что ее результат стал возможным благодаря тесной координации прокуроров и следователей нескольких стран и оперативному обмену информацией с партнерами ЕС.

Досудебное расследование продолжается, анализируются электронные доказательства, устанавливаются новые эпизоды и причастные лица.

В Офисе генерального прокурора призвали граждан не передавать посторонним реквизиты банковских карт, CVV-коды, пароли и единовременные коды, подчеркнув, что Украина совместно с партнерами ЕС продолжает последовательно уничтожать транснациональные мошеннические сети и защищать граждан от финансового обмана.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.