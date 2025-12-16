В Україні припинили діяльність транснаціональної мережі шахрайських call-центрів, які працювали у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську та завдали збитків громадянам Європейського Союзу на понад 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Зловмисники застосовували схеми вішингу та інші методи телефонного і онлайн-шахрайства.

Зараз дивляться

Розкрито масштабну схему шахрайських call-центрів

Масштабну міжнародну спецоперацію під назвою Connect Україна провела спільно з правоохоронними органами країн ЄС.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з правоохоронцями Латвії, Литви та Чехії було проведено скоординовані заходи, в результаті яких ліквідовано розгалужену мережу шахрайських call-центрів, що діяли на території України та системно ошукували громадян європейських держав.

Як встановило слідство, учасники злочинної схеми вербували громадян країн ЄС і залучали їх до роботи у кол-центрах, розташованих у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

Для обману використовували вішинг, спуфінг, підміну телефонних номерів, вигадані легенди від імені банків і правоохоронних органів.

Потерпілих змушували переказувати кошти на безпечні рахунки, у криптовалюту або встановлювати програмне забезпечення для віддаленого доступу.

Покарання для зловмисників

У межах спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях правоохоронці провели понад 70 обшуків. За їх результатами 11 особам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 4, 5 ст. 190 ККУ.

Також затримано шістьох іноземців, яких розшукували правоохоронні органи країн ЄС для подальшої екстрадиції.

Під час слідчих дій вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, носії інформації, документацію та автомобілі преміум-класу.

Правоохоронці задокументували щонайменше 50 епізодів шахрайства, внаслідок яких 47 громадянам ЄС завдано збитків на суму понад 50 млн грн.

Спецоперацію реалізували в межах роботи спільної слідчої групи та міжнародних угод про правову допомогу. У Генпрокуратурі наголосили, що її результат став можливим завдяки тісній координації прокурорів і слідчих кількох країн та оперативному обміну інформацією з партнерами ЄС.

Досудове розслідування триває, аналізуються електронні докази, встановлюються нові епізоди та всі причетні особи.

В Офісі Генерального прокурора закликали громадян не передавати стороннім реквізити банківських карток, CVV-коди, паролі та одноразові коди, наголосивши, що Україна спільно з партнерами ЄС продовжує послідовно знищувати транснаціональні шахрайські мережі та захищати громадян від фінансового обману.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.