Сегодня, 18 декабря, в Одесском районе в селе Маяки российский ударный беспилотник ударил в гражданский автомобиль, который ехал по мосту.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА

Удар дрона по автомобилю на мосту в Маяках

На момент атаки дрона в машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и скончалась в машине скорой помощи. Ее трое детей госпитализированы с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.

Сейчас смотрят

— Это еще одно циничное военное преступление России — удар по мирным людям, — заявил Олег Кипер.

Он также просит водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки. Россияне уже трижды атаковали этот участок.

Перекрытие движения на трассе Одесса — Рени в Маяках

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области, временно перекрыто движение на трассе М-15 Одесса — Рени по территории села Маяки.

— О возобновлении движения на данном участке дороги сообщим позже… Просим водителей учесть указанную информацию при планировании поездок, — говорится в сообщении на странице службы в Facebook.

Ограничение движения через КПП с Молдовой

Государственная пограничная служба сообщила, что в Одесской области движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой ограничили из-за российской атаки.

Пограничники отмечают, что в результате вражеского удара по объекту критической инфраструктуры временно остановили движение по трассе Одесса — Рени.

Госпогранслужба просит граждан пока воздержаться от поездок в этом направлении.

Напомним, что ночью 14 декабря россияне очередной раз массировано атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате взрывов повреждены объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.