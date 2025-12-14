У ніч проти 14 грудня ворог черговий раз масового атакував Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 14 грудня: що відомо

За словами очільника ОВА, унаслідок атаки на Одеську область пошкоджено об’єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Критична інфраструктура області працює від генераторів.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Для ліквідації наслідків атаки на Одеську область 14 грудня на місцях працюють усі відповідні служби.

Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Одесу вночі 13 грудня російські війська завдали ударів по енергетичній та цивільній критичній інфраструктурі міста.

За даними Одеської ОВА та міської військової адміністрації, атака стала однією з найпотужніших за останній час.

Унаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти енергетики, промислової та цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

Через знеструмлення у більшій частині Одеси зникли тепло- та водопостачання, у низці районів області фіксували перебої зі світлом.

Міські лікарні перевели на резервні джерела живлення, забезпечили запаси води та пального.

Бювети працювали від генераторів, для мешканців організували підвіз технічної води.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали кілька людей, загиблих не зафіксовано.

