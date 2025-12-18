Сьогодні, 18 грудня, в Одеському районі в селі Маяки російський ударний безпілотник влучив у цивільну автівку, яка їхала мостом.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА

Удар дрона по автівці на мосту в Маяках

На момент атаки дрона у машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і померла в машині швидкої допомоги. Її троє дітей госпіталізовані з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес.

Зараз дивляться

— Це ще один цинічний воєнний злочин Росії — удар по мирних людях, — заявив Олег Кіпер.

Він також просить водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки. Росіяни вже тричі атакували цю ділянку.

Перекриття руху на трасі Одеса – Рені в Маяках

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області, тимчасово перекрито рух на трасі М-15 Одеса – Рені по території селу Маяки.

— Про відновлення руху на даній ділянці дороги повідомимо згодом… Просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок, – йдеться у повідомленні на сторінці служби у Facebook.

Обмеження руху через КПП із Молдовою

Державна прикордонна служба повідомила, на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через держкордон із Молдовою обмежили через російську атаку.

Прикордонники зазначають, що внаслідок ворожого удару по об’єкту критичної інфраструктури тимчасово зупинили рух трасою Одеса — Рені.

Держприкордонслужба просить громадян поки утриматися від поїздок у цьому напрямку.

Нагадаємо, що вночі 14 грудня росіяни вчергове масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок вибухів пошкоджено об’єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.