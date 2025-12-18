Экипаж украинского Ми-24 погиб во время боевого задания
- 12 отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко открыла сбор помощи для четырех семей погибших.
В четверг, 18 декабря, во время выполнения боевого задания погиб экипаж украинского вертолета Ми-24.
Об этом сообщила 12 отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.
— Сегодня над нашей авиационной семьей нависла черная туча. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома, — говорится в сообщении.
В бригаде обратились ко всем неравнодушным с призывом присоединиться к поддержке семей погибших военнослужащих.
Сообщается, что сбор открыт для оказания помощи четырем семьям.
Все средства, собранные в рамках инициативы, будут переданы семьям после завершения сбора.
Ми-24 — советский ударный вертолет, созданный конструкторским бюро Миль в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1972 году.
Машина оснащена двумя турбовальными двигателями, пятилопастным несущим винтом и трехлопастным хвостовым винтом.
Конструктивные решения позволяют использовать вертолет как для огневой поддержки, так и для транспортировки десанта численностью до восьми человек или перевозки грузов.
Вертолет способен нести разнообразное вооружение — от пулеметов и пушек до неуправляемых и управляемых ракет.
За годы эксплуатации Ми-24 претерпел многочисленные изменения. Было создано много модификаций, в том числе модернизированные варианты с улучшенными двигателями, обновленными навигационными системами и различными типами вооружения.
Напомним, 8 декабря во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб пилот украинского истребителя Су-27, подполковник Евгений Иванов.
Он был старшим штурманом 39 бригады тактической авиации.