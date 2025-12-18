В четверг, 18 декабря, во время выполнения боевого задания погиб экипаж украинского вертолета Ми-24.

Об этом сообщила 12 отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Погиб экипаж вертолета Ми-24

— Сегодня над нашей авиационной семьей нависла черная туча. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома, — говорится в сообщении.

В бригаде обратились ко всем неравнодушным с призывом присоединиться к поддержке семей погибших военнослужащих.

Сейчас смотрят

Сообщается, что сбор открыт для оказания помощи четырем семьям.

Все средства, собранные в рамках инициативы, будут переданы семьям после завершения сбора.

Ми-24 — советский ударный вертолет, созданный конструкторским бюро Миль в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1972 году.

Машина оснащена двумя турбовальными двигателями, пятилопастным несущим винтом и трехлопастным хвостовым винтом.

Конструктивные решения позволяют использовать вертолет как для огневой поддержки, так и для транспортировки десанта численностью до восьми человек или перевозки грузов.

Вертолет способен нести разнообразное вооружение — от пулеметов и пушек до неуправляемых и управляемых ракет.

За годы эксплуатации Ми-24 претерпел многочисленные изменения. Было создано много модификаций, в том числе модернизированные варианты с улучшенными двигателями, обновленными навигационными системами и различными типами вооружения.

Напомним, 8 декабря во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб пилот украинского истребителя Су-27, подполковник Евгений Иванов.

Он был старшим штурманом 39 бригады тактической авиации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.