В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту нападения на правоохранителей, к которому, по предварительным данным, причастны военнослужащие районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В Одессе ТЦК избили полицейского

Инцидент произошел несколько дней назад при исполнении полицейским служебных обязанностей.

Как установило следствие, участковый офицер полиции доставил в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчину, нарушившего правила воинского учета.

Сейчас смотрят

Во время пребывания в учреждении между полицейским и тремя военнослужащими возник конфликт.

По информации правоохранителей, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

Военные начали вести себя агрессивно, высказывались нецензурной бранью, а после замечания со стороны полицейского спровоцировали драку, в результате которой правоохранитель получил телесные повреждения.

По этому факту следователи территориального подразделения полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Всем трем фигурантам объявлено о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция готовит ходатайство в суд по избранию им мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, полиция открыла производство по факту нанесения телесных повреждений мужчине работниками ТЦК в Индустриальном районе Харьковской области.

Источник : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.