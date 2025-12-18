Конфликт с ТЦК в Одесской области: полиция расследует нападение на правоохранителя
- В Одессе при исполнении обязанностей пострадал участковый офицер полиции.
- Инцидент произошел в помещении РТЦК и СП с участием военнослужащих.
- По факту происшествия возбуждено уголовное производство.
В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту нападения на правоохранителей, к которому, по предварительным данным, причастны военнослужащие районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В Одессе ТЦК избили полицейского
Инцидент произошел несколько дней назад при исполнении полицейским служебных обязанностей.
Как установило следствие, участковый офицер полиции доставил в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчину, нарушившего правила воинского учета.
Во время пребывания в учреждении между полицейским и тремя военнослужащими возник конфликт.
По информации правоохранителей, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения.
Военные начали вести себя агрессивно, высказывались нецензурной бранью, а после замечания со стороны полицейского спровоцировали драку, в результате которой правоохранитель получил телесные повреждения.
По этому факту следователи территориального подразделения полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Всем трем фигурантам объявлено о подозрении. Они задержаны в процессуальном порядке и находятся в изоляторе временного содержания.
Полиция готовит ходатайство в суд по избранию им мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.
