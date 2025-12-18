В результате вражеской атаки на Харьковщину есть погибший, пятеро раненых
- 18 декабря около 19:55 российский беспилотник типа Герань-2 нанес удар по селу Родной Край Богодуховского района Харьковской области. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.
- Днем авиаудар по Благодатовке Купянского района привел к гибели 22-летнего мужчины и ранению пяти человек.
- Прокуратура открыла производство по ст. 438 УК.
В четверг, 18 декабря, около 19:55 россияне нанесли удар беспилотником по селу Родной Край Богодуховского района Харьковской области, что привело к разрушениям.
Днем враг нанес авиаудары по Благодатовке. Погиб мужчина, пятеро ранены.
Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре.
Россияне атаковали Харьковскую область: какие последствия
Отмечается, что во время атаки на Родной Край враг применил беспилотники типа Герань-2.
Были повреждены дома, хозяйственные помещения и автомобили. Без пострадавших.
Также сегодня днем оккупанты нанесли авиационный удар по Благодатовке Купянского района Харьковской области.
— Погиб мужчина — два дня назад ему исполнилось 22 года. Две женщины и трое мужчин получили ранения и травмы, — говорится в сообщении.
Начато предварительное следствие по возможным военным преступлениям по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ночью 18 ноября россияне нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области.
Атака привела к гибели двух человек, девять пострадавших были госпитализированы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская областная прокуратура