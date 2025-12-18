В четверг, 18 декабря, около 19:55 россияне нанесли удар беспилотником по селу Родной Край Богодуховского района Харьковской области, что привело к разрушениям.

Днем враг нанес авиаудары по Благодатовке. Погиб мужчина, пятеро ранены.

Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас смотрят

Россияне атаковали Харьковскую область: какие последствия

Отмечается, что во время атаки на Родной Край враг применил беспилотники типа Герань-2.

Были повреждены дома, хозяйственные помещения и автомобили. Без пострадавших.

Также сегодня днем оккупанты нанесли авиационный удар по Благодатовке Купянского района Харьковской области.

— Погиб мужчина — два дня назад ему исполнилось 22 года. Две женщины и трое мужчин получили ранения и травмы, — говорится в сообщении.

Начато предварительное следствие по возможным военным преступлениям по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ночью 18 ноября россияне нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области.

Атака привела к гибели двух человек, девять пострадавших были госпитализированы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.