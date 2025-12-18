У четвер, 18 грудня, близько 19:55 росіяни вдарили безпілотником по селу Рідний Край Богодухівського району Харківської області. Атака призвела до руйнувань.

Вдень ворог наніс авіаудари по Благодатівці. Загинув чоловік, п’ятеро людей отримали поранення.

Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі.

Росіяни атакували Харківщину: які наслідки

Зазначається, що під час атаки на рідний Край ворог застосував безпілотники типу Герань-2.

Були пошкоджені будинки, господарські приміщення та авто. Без постраждалих.

Також сьогодні вдень окупанти завдали авіаційного удару по Благодатівці Купʼянського району Харківської області.

– Загинув чоловік – два дні тому йому виповнилося 22 роки. Двоє жінок та троє чоловіків отримали поранення і травми, – йдеться у повідомленні.

Розпочато попереднє слідство щодо можливих воєнних злочинів за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, уночі 18 листопада росіяни завдали ракетних ударів по місту Берестин Харківської області.

Атака призвела до загибелі двох людей, дев’ятеро постраждалих були госпіталізовані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

