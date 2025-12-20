Взрывы в Изюме Харьковской области прогремели около 17:30 20 декабря.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и ГСЧС Украины.

Взрывы в Изюме 20 декабря: что известно

По данным ОВА, враг атаковал Изюм четырьмя КАБами.

Сейчас смотрят

Одно из попаданий произошло на территории частного домовладения.

Кроме того, повреждены рядом расположенные частные дома и многоэтажки.

На данный момент известно о двух погибших. Их тела спасатели достали из-под завалов разрушенного частного дома.

Еще одна 60-летняя женщина пострадала — у нее острая реакция на стресс. Медики оказывают ей необходимую помощь на месте.

К ликвидации последствий авиаудара были привлечены 13 спасателей и две единицы техники ГСЧС.

Также спасателям удалось спасти из-под завалов домашнего пса.

Окончательные последствия взрывов в Измаиле 20 декабря пока выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.