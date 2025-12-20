Взрывы в Изюме: РФ атаковала город КАБами, есть погибшие и пострадавшие
Взрывы в Изюме Харьковской области прогремели около 17:30 20 декабря.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и ГСЧС Украины.
Взрывы в Изюме 20 декабря: что известно
По данным ОВА, враг атаковал Изюм четырьмя КАБами.
Одно из попаданий произошло на территории частного домовладения.
Кроме того, повреждены рядом расположенные частные дома и многоэтажки.
На данный момент известно о двух погибших. Их тела спасатели достали из-под завалов разрушенного частного дома.
Еще одна 60-летняя женщина пострадала — у нее острая реакция на стресс. Медики оказывают ей необходимую помощь на месте.
К ликвидации последствий авиаудара были привлечены 13 спасателей и две единицы техники ГСЧС.
Также спасателям удалось спасти из-под завалов домашнего пса.
Окончательные последствия взрывов в Измаиле 20 декабря пока выясняются.
