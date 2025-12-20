Сегодня утром, 20 декабря, россияне атаковали инфраструктуру порта Южный в Одесской области. К сожалению, есть попадания в резервуары.

Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Атака на порт Южный

Кулеба напомнил, что вчера поздно вечером оккупанты нанесли баллистический удар по порту в Одесском районе. По состоянию на утро известно о восьми погибших, около 30 человек получили ранения.

— После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный — есть попадания в резервуары, — сообщил министр.

Сейчас на местах работают медики, спасатели и пиротехнические службы. Также для ликвидации последствий ударов привлечены все необходимые аварийные бригады.

— Несмотря на постоянные риски, работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики, — подчеркнул Алексей Кулеба.

Мост в Маяках

Алексей Кулеба сообщил, что продолжается работа по обеспечению логистики после атаки на мост в Маяках.

Обеспечен проезд для экстренных служб, грузовиков с продуктами, почтовых перевозчиков и т. д. Укрпочта также своевременно доставляет посылки, пенсии и социальные выплаты.

По состоянию на 20 декабря действуют альтернативные маршруты транспортного сообщения. Все пункты пропуска работают, очередей транспорта нет.

Укрзализныця назначила дополнительные вагоны в Кишинев из Одессы и Киева — билеты уже в продаже.

В Одессе и Одесском районе без электричества по-прежнему остаются более 37 тыс. абонентов. Теплом и водой жители региона обеспечены.

После обстрелов без света также Николаев.

