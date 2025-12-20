Вибухи в Ізюмі: РФ атакувала місто КАБами, є загиблі та постраждалі
Вибухи в Ізюмі Харківської області пролунали близько 17:30 20 грудня.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та ДСНС України.
Вибухи в Ізюм 20 грудня: що відомо
За даними ОВА, ворог атакував Ізюм чотирма КАБами.
Одне з влучань сталося на території приватного домоволодіння.
Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні оселі та багатоповерхівки.
Наразі відом про двох загиблих. Їхні тіла рятувальник дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку.
Ще одні жінка 60-річна постраждала – у неї гостра реакція на стрес. Медики надають їй необхідну допомогу на місці.
Також рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів хатнього пса.
До ліквідації наслідків авіаудару залучалися 13 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.
Остаточні наслідки вибухів в Ізмаїлі 20 грудня наразі з’ясовуються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.