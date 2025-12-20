Вибухи в Ізюмі Харківської області пролунали близько 17:30 20 грудня.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та ДСНС України.

Вибухи в Ізюм 20 грудня: що відомо

За даними ОВА, ворог атакував Ізюм чотирма КАБами.

Зараз дивляться

Одне з влучань сталося на території приватного домоволодіння.

Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні оселі та багатоповерхівки.

Наразі відом про двох загиблих. Їхні тіла рятувальник дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку.

Ще одні жінка 60-річна постраждала – у неї гостра реакція на стрес. Медики надають їй необхідну допомогу на місці.

Також рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів хатнього пса.

До ліквідації наслідків авіаудару залучалися 13 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

Остаточні наслідки вибухів в Ізмаїлі 20 грудня наразі з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.