Возле Коростеня в Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд
- Возле Коростеня сошел с рельсов грузовой поезд, из-за экстренной остановки сошел и локомотив пассажирского рейса Харьков–Ужгород.
- Среди пассажиров обошлось без серьезных травм, в то же время машинист и помощник грузового поезда госпитализированы.
- Ряд поездов перенаправили объездными маршрутами через Фастов, Козятин и Шепетовку, задержки достигают трех часов.
Возле Коростеня, что в Житомирской области, по неустановленным причинам сошел с рельсов грузовой поезд.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Сход поезда возле Коростеня
По соседнему пути двигался пассажирский поезд 45/46 Харьков-Ужгород. Из-за схода с рельсов грузового поезда локомотивная бригада пассажирского экстренно остановила свой поезд — сошел с рельсов его локомотив.
Среди пассажиров, к счастью, никто не пострадал, однако одна пассажирка порезалась стеклом — ей оказали помощь на месте.
В результате схода поезда с рельсов травмы получили бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба находятся в больнице.
Задержка движения поездов
Сообщается, что с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 – его отвели на соседнюю станцию, он будет следовать объездным маршрутом.
Также ряд следующих поездов железнодорожники перенаправляют через Шепетовку, Козятин, Фастов. Задержки ожидаются от 3 часов.
По состоянию на утро через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:
- №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
- №44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;
- 92 Львов — Киев;
- 30 Ужгород – Киев;
- 8/150 Черновцы – Киев;
- 52 Перемышль – Киев;
- 68/20 Варшава, Холм – Киев;
- 108 Солотвино – Киев.
Поезд №98 Ковель — Киев пропустят через Житомир, поэтому его задержка будет меньше.
На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и обратно.
— Начаты восстановительные работы. На месте работают специалисты и восстановительные поезда. Также совместно с правоохранительными органами изучаются все обстоятельства происшествия. Детали будут сообщены дополнительно, — отметили в Укрзализныце.
Узнать об изменениях в пригородном движении можно на канале Укрзализныця: пригородные поезда.
Фото: председатель правления АО Укрзалізниця Александр Перцовский