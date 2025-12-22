Возле Коростеня, что в Житомирской области, по неустановленным причинам сошел с рельсов грузовой поезд.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Сход поезда возле Коростеня

По соседнему пути двигался пассажирский поезд 45/46 Харьков-Ужгород. Из-за схода с рельсов грузового поезда локомотивная бригада пассажирского экстренно остановила свой поезд — сошел с рельсов его локомотив.

Среди пассажиров, к счастью, никто не пострадал, однако одна пассажирка порезалась стеклом — ей оказали помощь на месте.

В результате схода поезда с рельсов травмы получили бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба находятся в больнице.

Задержка движения поездов

Сообщается, что с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 – его отвели на соседнюю станцию, он будет следовать объездным маршрутом.

Также ряд следующих поездов железнодорожники перенаправляют через Шепетовку, Козятин, Фастов. Задержки ожидаются от 3 часов.

По состоянию на утро через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

№1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;

92 Львов — Киев;

30 Ужгород – Киев;

8/150 Черновцы – Киев;

52 Перемышль – Киев;

68/20 Варшава, Холм – Киев;

108 Солотвино – Киев.

Поезд №98 Ковель — Киев пропустят через Житомир, поэтому его задержка будет меньше.

На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и обратно.

— Начаты восстановительные работы. На месте работают специалисты и восстановительные поезда. Также совместно с правоохранительными органами изучаются все обстоятельства происшествия. Детали будут сообщены дополнительно, — отметили в Укрзализныце.

Узнать об изменениях в пригородном движении можно на канале Укрзализныця: пригородные поезда.

Фото: председатель правления АО Укрзалізниця Александр Перцовский

Источник : Укрзализныця

