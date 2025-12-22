Возле Коростеня, что в Житомирской области, по неустановленным причинам сошел с рельсов грузовой поезд.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Сход поезда возле Коростеня

По соседнему пути двигался пассажирский поезд 45/46 Харьков-Ужгород. Из-за схода с рельсов грузового поезда локомотивная бригада пассажирского экстренно остановила свой поезд — сошел с рельсов его локомотив.

Сейчас смотрят

Среди пассажиров, к счастью, никто не пострадал, однако одна пассажирка порезалась стеклом — ей оказали помощь на месте.

В результате схода поезда с рельсов травмы получили бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба находятся в больнице.

Читайте также
С одной пересадкой: Укрзализныця расширила маршруты для поездок в страны ЕС
поїзд потяг товарняк

Задержка движения поездов

Сообщается, что с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 – его отвели на соседнюю станцию, он будет следовать объездным маршрутом.

Также ряд следующих поездов железнодорожники перенаправляют через Шепетовку, Козятин, Фастов. Задержки ожидаются от 3 часов.

По состоянию на утро через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

  • №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;
  • 92 Львов — Киев;
  • 30 Ужгород – Киев;
  • 8/150 Черновцы – Киев;
  • 52 Перемышль – Киев;
  • 68/20 Варшава, Холм – Киев;
  • 108 Солотвино – Киев.

Поезд №98 Ковель — Киев пропустят через Житомир, поэтому его задержка будет меньше.

На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и обратно.

— Начаты восстановительные работы. На месте работают специалисты и восстановительные поезда. Также совместно с правоохранительными органами изучаются все обстоятельства происшествия. Детали будут сообщены дополнительно, — отметили в Укрзализныце.

Узнать об изменениях в пригородном движении можно на канале Укрзализныця: пригородные поезда.

Читайте также
Станция Одесса-Восточная повреждена во время обстрела: все о разрушениях
Залізниця, залізнична дорога

Фото: председатель правления АО Укрзалізниця Александр Перцовский

Источник: Укрзализныця

Связанные темы:

Житомирская областьКоростеньпоїздУкрзализныця
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.