Біля Коростеня, що на Житомирщині, із невстановлених причин зійшов із колій вантажний поїзд.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Схід поїзда біля Коростеня

По суміжній колії рухався пасажирський поїзд 45/46 Харків-Ужгород. Через схід із колій вантажного поїзда локомотивна бригада пасажирського екстрено зупинила власний поїзд — зійшов із колій його локомотив.

Серед пасажирів, на щастя, ніхто не травмувався, проте одна пасажирка порізалася склом — їй допомогу надали на місці.

Внаслідок сходу поїзда з колій травми дістала бригада вантажного поїзда, машиніст та помічник. Обидва у лікарні.

Затримка руху поїздів

Повідомляється, що із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 – його відвели на сусідню станцію, він слідуватиме об’їзним маршрутом.

Також низку наступних поїздів залізничники перенаправляють через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин.

Станом на ранок через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

92 Львів – Київ;

30 Ужгород – Київ;

8/150 Чернівці – Київ;

52 Перемишль – Київ;

68/20 Варшава, Холм – Київ;

108 Солотвино – Київ.

Поїзд №98 Ковель – Київ пропустять через Житомир, тому його затримка буде меншою.

На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня і назад.

— Розпочато відновлювальні роботи. На місці працюють фахівці та відновлювальні поїзди. Також спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події. Деталі буде повідомлено додатково, — зауважили в Укрзалізниці.

Дізнатися про зміни у приміському русі можна на каналі Укрзалізниця: приміські поїзди.

Фото: голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський

Джерело : Укрзалізниця

