Біля Коростеня на Житомирщині зійшов із колій вантажний поїзд
- Біля Коростеня зійшов із колій вантажний поїзд, через екстрену зупинку зійшов і локомотив пасажирського рейсу Харків – Ужгород.
- Серед пасажирів обійшлося без серйозних травм, водночас машиніст і помічник вантажного поїзда госпіталізовані.
- Низку поїздів перенаправили об’їзними маршрутами через Фастів, Козятин і Шепетівку, затримки сягають трьох годин.
Біля Коростеня, що на Житомирщині, із невстановлених причин зійшов із колій вантажний поїзд.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Схід поїзда біля Коростеня
По суміжній колії рухався пасажирський поїзд 45/46 Харків-Ужгород. Через схід із колій вантажного поїзда локомотивна бригада пасажирського екстрено зупинила власний поїзд — зійшов із колій його локомотив.
Серед пасажирів, на щастя, ніхто не травмувався, проте одна пасажирка порізалася склом — їй допомогу надали на місці.
Внаслідок сходу поїзда з колій травми дістала бригада вантажного поїзда, машиніст та помічник. Обидва у лікарні.
Затримка руху поїздів
Повідомляється, що із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 – його відвели на сусідню станцію, він слідуватиме об’їзним маршрутом.
Також низку наступних поїздів залізничники перенаправляють через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин.
Станом на ранок через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:
- №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;
- №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;
- 92 Львів – Київ;
- 30 Ужгород – Київ;
- 8/150 Чернівці – Київ;
- 52 Перемишль – Київ;
- 68/20 Варшава, Холм – Київ;
- 108 Солотвино – Київ.
Поїзд №98 Ковель – Київ пропустять через Житомир, тому його затримка буде меншою.
На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня і назад.
— Розпочато відновлювальні роботи. На місці працюють фахівці та відновлювальні поїзди. Також спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події. Деталі буде повідомлено додатково, — зауважили в Укрзалізниці.
Дізнатися про зміни у приміському русі можна на каналі Укрзалізниця: приміські поїзди.
Фото: голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський