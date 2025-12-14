Новый график движения пассажирских поездов, который начал действовать 14 декабря, предусматривает ряд маршрутов, значительно упрощающих путешествия в Европу. Совершив всего одну комфортную пересадку, теперь пассажиры могут добраться до отдаленных европейских направлений.

Новые направления движения в страны ЕС

Как сообщает компания Укрзализныця, количество международных маршрутов увеличилось с 11 до 17.

Новые маршруты обеспечивают удобное сообщение между крупными городами Украины, такими как Харьков, Полтава, Киев и Львов, с Прагой, Веной, Зальцбургом и Мюнхеном.

Кроме того, жители Запорожья и Днепра получили дополнительные возможности для путешествий в страны Западной Европы.

Сообщение Слобожанщины с Европой

По информации компании, поезд №63/64 Оберіг по маршруту Харьков — Киев — Перемышль определен ключевым для пассажиров с Востока Украины, направляющихся в Европейский Союз.

В Перемышле маршрут удобно стыкуется с рядом европейских поездов, что обеспечивает быстрый и комфортный проезд в Германию, Австрию и Чехию.

Пересадка на Мюнхен: направления движения

Ежедневно поезд отправляется из Харькова — в 23:50, из Киева — в 08:05, из Львова — в 14:49, а затем прибывает в Перемышль — в 16:59. Уже через час, в 17:54, из Перемышля отправляется поезд EN 417 / EC 40417 на Мюнхен (прибытие в 10:24).

При этом поезд останавливается в Зальцбурге — в 08:30, Вене — в 05:25, Праге — в 07:46.

На протяжении всего маршрута до Перемышля и обратно пассажирам доступны спальные вагоны.

В обратном направлении пассажиры могут воспользоваться поездом, который отправляется из Мюнхена в 18:35 и прибывает в Перемышль в 10:10.

Там они удобно пересаживаются на поезд №63/64, который следует дальше во Львов, Киев и Харьков.

Пересадка на Берлин: направления движения

В Перемышле с поезда №63/64 Оберіг также доступна удобная пересадка на поезд EC 430, который отправляется в 18:54 и прибывает в Берлин в 06:12.

Этот рейс дополнительно включает группы вагонов, следующих в города Щецин и Свиноуйсьце через Краков, Вроцлав и Познань.

Для возвращения из Германии можно воспользоваться поездом EC 431, который отправляется из Берлина в 20:42 и прибывает в Перемышль в 09:14.

Оттуда пассажиры могут сразу пересесть на поезд №63/64, следующий в Киев и Харьков.

Поезд Харьков — Холм: направления движения

Для удобства пассажиров ежедневно курсирует поезд №93/94 Харьков — Киев — Холм. Отправление из Харькова — в 16:56, из Киева — в 23:57, прибытие в Холм — в 10:47.

Этот маршрут, который также соединяет Приднепровье с Западной Европой, удобен для дальнейших путешествий по Польше и другим странам Европы.

Поезд №31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль: направления движения

Пассажиры могут воспользоваться маршрутом из Запорожья (отправление в 14:14) и Днепра (в 16:30), который прибывает в Перемышль в 08:30.

Там доступна быстрая пересадка на поезд EC58 GALICJA (отправление в 09:09), который в тот же день доставляет путешественников в Берлин в 19:11.

Рейсы в Берлин и обратно выполняет PKP InterCity. В обратном направлении поезд из Берлина отправляется в 08:52 и прибывает в Перемышль в 18:45, обеспечивая дальнейшее сообщение с Днепром (прибытие в 12:12) и Запорожьем (в 14:44).

Поезд №119 Днепр — Киев — Холм: направления движения

Кроме того, сообщила Укрзализныця, поезд №119 Днепр — Киев — Холм станет еще одним удобным вариантом для поездок в Варшаву и Берлин.

Маршрут, начинающийся в Днепре в 22:55 (в Киеве — в 07:51), прибывает в польский Холм в 17:52.

Там пассажиры могут пересесть на поезд IC 440, который доставит их через Варшаву (прибытие в 21:11) прямо в Берлин уже на следующее утро — в 06:15.

Для возвращения в Украину можно воспользоваться рейсом из Берлина — в 20:42. Поезд прибывает в Холм — в 09:26, обеспечивая дальнейшее движение в Киев (прибытие в 21:15) и Днепр (в 06:15). Международный отрезок выполняет PKP InterCity.

Источник : Укрзализныця

