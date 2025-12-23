Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
Прозвучал взрыв в Кременчуге: что происходит в городе на Полтавщине
Взрыв прогремел днем 23 декабря в Кременчуге Полтавской области.
Взрывы в Кременчуге 23 декабря 2025 года: что известно
В Воздушных силах ВСУ писали, что беспилотники летели в направлении Днепра и Кременчуга. А после в Кременчуге прозвучали взрывы.
О последствиях пока что ничего не известно, а именно есть ли пострадавшие и повреждения. Следим за ситуацией.
К слову, сегодня днем в Черкассах также звучали взрывы. Местные жители писали, что взрыв прозвучал практически одновременно с сиреной. Местные СМИ предполагают, что Черкассы атаковал реактивный БПЛА со скоростью 300 км/ч.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
