Взрыв прогремел днем ​​23 декабря в Кременчуге Полтавской области.

Взрывы в Кременчуге 23 декабря 2025 года: что известно

В Воздушных силах ВСУ писали, что беспилотники летели в направлении Днепра и Кременчуга. А после в Кременчуге прозвучали взрывы.

О последствиях пока что ничего не известно, а именно есть ли пострадавшие и повреждения. Следим за ситуацией.

К слову, сегодня днем ​​в Черкассах также звучали взрывы. Местные жители писали, что взрыв прозвучал практически одновременно с сиреной. Местные СМИ предполагают, что Черкассы атаковал реактивный БПЛА со скоростью 300 км/ч.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

