У Черкасах пролунав вибух – повідомлялось про загрозу БпЛА.

Вибух у Черкасах 23 грудня 2025 року

Вдень у Черкасах пролунав вибух. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що з півдня у напрямку Черкас летить БпЛА.

Як інформують місцеві мешканці, вибух пролунав майже одночасно з сиреною. Також у соцмережах пишуть, що, ймовірно, Черкаси атакував реактивний БпЛА зі швидкістю 300 км на годину.

Нагадаємо, що сьогодні вдень наші оборонці мінуснули ще один російський БпЛА у небі над Звенигородщиною. Минулось без травмованих. Однак є наслідки від падіння уламків і вибухової хвилі.

За попередніми даними, пошкоджено вісім будинків.

Також відомо, що вночі 23 грудня у Черкаській області було знешкоджено 8 російських ракет і 13 БпЛА. Звернень до екстрених служб про травмованих немає.

На Уманщині уламками пошкоджено кілька житлових будинків. На іншій локації – дах господарської будівлі приватного підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

