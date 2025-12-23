Взрывы в Киеве прогремели утром 23 декабря во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Взрывы в Киеве 23 декабря: что известно

Перед тем как в столице были слышны взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БПЛА со стороны Бучи и Броваров в направлении Киева, а также об угрозе применения крылатых ракет.

По данным КГВА, силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

Местных жителей призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Святошинском районе обломки упали возле жилого дома.

По предварительной информации, повреждены окна на уровне пятого этажа.

Глава КМВА Тимур Ткаченко добавил, что в домах повреждено остекление. Кроме того, в квартирах заблокированы люди.

На данный момент известно о четырех пострадавших в результате взрывов в Киеве 23 декабря, среди них ребенок 16 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

