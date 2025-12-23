У Кременчуці Полтавської області 23 грудня вдень пролунав вибух.

Вибухи у Кременчуці 23 грудня 2025 року: що відомо

У Повітряних силах ЗСУ писали, що БпЛА летять у напрямку Дніпра та Кременчука. А потім у Кременчуці пролунали вибухи.

Про наслідки, а саме про те, чи є жертви чи руйнування, поки нічого невідомо. Факти ICTV стежать за ситуацією.

До речі, сьогодні вдень вибухи лунали також у Черкасах. Місцеві мешканці кажуть, що вибух пролунав майже одночасно з сиреною. У сомережах припускають, що Черкаси атакував реактивний БпЛА зі швидкістю 300 км/год.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

